Probabili formazioni Milan-Napoli: riecco Bennacer, Mazzarri punta su Kvara

Le formazioni di Milan-Napoli, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma stasera a San Siro

Poche ore al calcio d’inizio del match di San Siro, valevole per la 24a giornata di Serie A, tra Milan e Napoli. I rossoneri hanno voglia di blindare il terzo posto e magari di avvicinarsi alla Juventus, gli azzurri, invece, non vogliono far scappare il treno Champions League.

Stefano Pioli è pronto così a confermare, di fatto, la squadra ammirata nelle ultime sfide. La novità è rappresentata da Ismael Bennacer, che si riprende una maglia da titolare al posto dello squalificato Tiijani Reijnders. Al suo fianco più Yacine Adli di Yunus Musah.

Il resto della formazione, come detto, non cambia: tra i pali così ci sarà Mike Maignan. In difesa, in attesa del rientro di Thiaw, ci saranno ancora Gabbia e Kjaer, insieme a Theo Hernandez e Davide Calabria. In avanti, con Loftus-Cheek al centro della trequarti, ecco Rafa Leao, Christian Pulisic e Olivier Giroud

Per quanto riguarda il Napoli, Mazzarri deve risolvere il dubbio modulo. Non è da escludere, infatti, che gli azzurri giochino ancora con una difesa a tre. Al momento sicuri del posto appaiono Rrahmani e Juan Jesus al centro davanti a Gollini.

Sugli esterni spazio a Mazzocchi e chiaramente a capitan Di Lorenzo. A centrocampo non si toccano Anguissa e Lobotka, insieme a Cajuste. In avanti – senza Osimhen impegnato in Coppa d’Africa – ecco Kvara, Simeone e Politano. Se il Napoli dovesse optare per una difesa a tre, con l’inserimento di Ostigard, a farne le spese potrebbe essere Politano.

Le formazioni di Milan-Napoli

Ecco le formazioni di Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Kvaratskhelia; Simeone, Politano. All. Mazzarri.

Serie A, Milan e Napoli: dove vederla in tv

Frosinone-Milan, che andrà in scena domenica 11 febbraio, alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta, come di consueto, su DAZN.

Il calendario di Milan e Napoli

Si torna a giocare ogni tre giorni in casa Milan, con il Diavolo atteso dalla doppia sfida contro il Rennes, per i sedicesimi di Europa League. Tra i due match con i francesi, la squadra di Pioli andrà a far visita al Monza, domenica sera, per la 25a giornata di Serie A.

Il Napoli, invece, dopo i rossoneri affronteranno il Genoa, prima del match di Champions League contro il Barcellona