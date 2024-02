Serie A, sentenza in diretta e nuova classifica: “Due punti di penalizzazione”

La Serie A potrebbe ritrovarsi a fare i conti con uno stravolgimenti della classifica: possibile penalizzazione di due punti

Un altro anno con la classifica in sospeso. Questo il rischio che corre la Serie A che lo scorso anno ha dovuto fare i conti con il caso Juventus. L’affare legato alle plusvalenze e alle manovre stipendi ha portato ad un meno 10 in classifica, al termine di un lungo tira e molla che ha inevitabilmente condizionato tutto il campionato.

Il rischio, stando a quanto affermato, è che si torni a fare i conti con la giustizia sportiva e le penalizzazioni in classifica. Questa volta al centro delle discussioni c’è il Napoli per l’affare Osimhen con l’indagine per falso in bilancio della Procura di Roma sull’acquisto del bomber nigeriano dal Lille che è stata chiusa qualche settimana fa.

Una trattativa che coinvolse anche altri quattro calciatori (il portiere Karnezis e tre giovani della Primavera) valutati circa 20 milioni di euro. Una vicenda che è già passato al vaglio della giustizia sportiva che non ha inflitto sanzioni al club azzurro. Il caso potrebbe però riaprirsi se dalle indagini condotte dai magistrati della Procura delle capitale, dove è stata trasferita l’inchiesta nell’agosto scorso, emergessero fatti e documenti nuovi, non valutati in precedenza dalla Procura Federale.

Serie A, penalizzazione Napoli: la previsione sul caso Osimhen

Soltanto in questo caso, la Procura Figc potrebbe avviare un nuovo procedimento nei confronti del Napoli (come successo alla Juventus lo scorso anno) e a quel punto potrebbe tornare di attualità il rischio di penalizzazione.

A parlarne, a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è stato l’avvocato Ruggero Di Staso. Il legale ha avanzato una previsione che non può tranquillizzare i tifosi partenopei: “Per la vicenda Osimhen – le sue dichiarazioni – nella peggiore delle ipotesi ci saranno due punti di penalizzazione“.

Soltanto una previsione, ma che di certo rende ancora più turbolento il campionato del Napoli, già condizionato da risultati negativi e polemiche infinite. Se diventerà rischio concreto, lo dirà soltanto il tempo e eventuali fatti nuovi che dovessero emergere dalle attività della Procura di Roma.