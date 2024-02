Serie A, Gasperini nel top club: si porta anche Ederson

Gian Piero Gasperini potrebbe presto proseguire la sua carriera in un top club. L’attuale tecnico dell’Atalanta potrebbe portarsi dietro anche Ederson

L’Atalanta continua a stupire la Serie A attraverso un gioco spumeggiante che sta dando anche ottime risposte sul campo. I bergamaschi sono in prima linea per la corsa alla prossima Champions League e stanno dimostrando un ventaglio di possibilità offensive che ha da invidiare veramente a pochi, in Italia e forse anche in Europa.

L’epicentro del percorso nerazzurro è sicuramente Gian Piero Gasperini, un allenatore che riesce a imprimere il suo marchio sulle squadre in maniera inconfondibile, e che sta scandendo gli ultimi anni molto positivi per il club di Bergamo. Si parla spesso, però, di un suo possibile addio all’attuale società, magari per trasferirsi in una big conclamata del campionato.

‘Il Mattino’ ha rilanciato negli ultimi giorni la possibilità che il tecnico si sieda sulla panchina del Napoli dopo il termine della stagione. Sicuramente piace molto ad Aurelio De Laurentiis, che l’ha inserito nella lista di tecnici che potrebbe arrivare in Campania. Nel caso in cui l’operazione si dovesse davvero concretizzare, allora il presidente cercherebbe di accontentarlo anche sul calciomercato e con un profilo molto gradito.

Gasperini e Ederson insieme al Napoli: l’ultima idea dei partenopei

Uno dei pupilli di Gasperini, almeno a giudicare dalle prestazioni di questa stagione, è sicuramente Ederson. Arrivato dalla Salernitana con un investimento importante (circa 22 milioni di euro), il brasiliano non sta per nulla deludendo con la maglia nerazzurra.

Anzi, dopo un anno di apprendistato in cui comunque è stato molto prezioso, in questa stagione sta rubando la scena diventando assolutamente inamovibile nel cuore del gioco. Se l’ex Juventus dovesse sedersi sulla panchina del Napoli potrebbe chiederlo per rinforzare la mediana, inserendo corsa, fisicità o muscoli, ma non arriverebbe a basso costo.

Per prelevarlo dai bergamaschi ci vorrebbero circa 30 milioni di euro, bonus compresi, e c’è da sfidare una concorrenza piuttosto folta. Innanzitutto, occhio alla Juventus che da tempo l’ha messo nei radar e a cui farebbe parecchio comodo nel gioco di Massimiliano Allegri, ma anche al Barcellona. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il centrocampista è nella lunga lista dei blaugrana per quella zona di campo, ma per ora non è favorito nella corsa alla mediana catalana. Questo potrebbe favorire proprio i campioni d’Italia in carica, che con Gasperini avrebbero lo sponsor giusto per far decollare l’affare.