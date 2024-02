Sanremo 2024, in platea spunta Giuntoli: “Porta Geolier alla Juventus”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, è stato inquadrato durante un frammento di Sanremo 2024. Sui social i fan del mondo del calcio si sono scatenati fra battute e stupore

Il Festival di Sanremo è probabilmente l’evento del mondo dello spettacolo italiano più seguito. Di sicuro ha il record di audience e visualizzazioni sui social e niente sfugge agli appassionati di musica e non solo, anche alcune presenze a sorpresa.

Ad esempio, durante questa serata finale, fra le poltroncine in platea è stato inquadrato Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus. Il dirigente sportivo, campione d’Italia nel 2023 con il Napoli di Luciano Spalletti, è apparso durante la pubblicità, direttamente all’interno del Teatro Ariston, di una nota marca di divani. La sua postura, l’abbigliamento e l’espressione, sempre un po’ corrucciata, non hanno lasciato dubbi, è proprio Cristiano Giuntoli.

Giuntoli a Sanremo 2024 e i social impazziscono

Poi c’è la tribuna dei social e su X, il Twitter calcio è sempre molto attento a questi particolari. E’ bastata una semplice inquadratura di Giuntoli per far scatenare gli appassionati con i commenti più disparati, leggiamone alcuni. A partire da quello forse più paradossale se si pensa alla fede calcistica: “Giuntoli ci porta Geolier cosi tutta Napoli tifa per la Juventus“.

Un’eventualità decisamente improbabile considerando l’amore del cantante partenopeo per il club azzurro e il suo legame, anche commerciale, con la squadra di Aurelio De Laurentiis. Ma non solo. C’è chi afferma: “E chi ti spunta dietro l’artigiano della qualità? Il direttore della Juventus Cristiano Giuntoli. Grande qualità”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Costa sta cucinando Cristiano Giuntoli? pic.twitter.com/080n9RStRR — Fabio Villani (@FabioVillani_) February 10, 2024

E chi ti spunta dietro l'artigiano della qualità? Il direttore della @juventusfc Cristiano Giuntoli. Grande qualità#Sanremo2024 #Juventus pic.twitter.com/ctomyE4a4U — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) February 10, 2024

Giuntoli ci porta Geolier cosi tutta Napoli tifa per la Juventus… pic.twitter.com/vtyIEOH8mf — Jjuli (@jjuli_007) February 10, 2024