Roma-Inter, Inzaghi soffre dalla tribuna. Intanto la Sud rimprovera la società

All’Olimpico tante emozioni, che Simone Inzaghi sta vivendo dalla tribuna per squalifica. E i tifosi giallorossi tornano sulla questione Losi

Partita vibrante, bella, emozionante, quella che stiamo vedendo all’Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi stanno sicuramente giocando meglio della squadra di Simone Inzaghi che è riuscita ad andare in vantaggio in maniera un po’ rocambolesca. Del bel gioco non c’è traccia mentre gli uomini di De Rossi – nonostante la pioggia torrenziale – stanno facendo vedere ottime trame, sono reattivi e pimpanti anche trascinati da un grande pubblico. E alla fine hanno rimontato meritatamente.

Squalificato per il giallo della settimana scorsa con la Juve, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non è in panchina per quello che per lui è un vero e proprio derby dopo tanti anni alla Lazio. Il tecnico piacentino si trova però in tribuna, all’ultima fila in corrispondenza della tribuna stampa, a soffrire per una prestazione di certo non all’altezza. Intanto in Curva Sud, i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione decisamente chiaro: “6 febbraio 2024 AS Roma assente… Solo la tua gente presente”.

Il riferimento è ai funerali di Giacomo Losi proprio dello scorso martedì a cui non ha partecipato nessuno della società giallorossa, se non una delegazione con alcuni ragazzini dell’under 18. Un’assenza che ha fatto parecchio rumore e di cui ha parlato già lo stesso De Rossi ieri in conferenza stampa. “È stata una mia grave disattenzione, mi sono distratto. Mi dà fastidio non averlo salutato per il rapporto che avevamo. Ho chiamato il figlio Roberto per scusarmi, ma per me deve finire qui”, ha detto DDR in riferimento ad alcune polemiche e ricostruzioni sui motivi dell’assenza del club. Di certo i tifosi non hanno gradito.