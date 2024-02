Roma-Inter, è subito bufera: “Che scandalo”

Si scatenano le polemiche durante la sfida dell’Olimpico valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A

Su X sta facendo discutere molto il vantaggio dell’Inter firmato Acerbi, visto il contatto – avvenuto proprio mentre il difensore nerazzurro si accingeva a colpire di testa – di Thuram con Rui Patricio che avrebbe potuto infastidire il portiere della Roma.

Chiamato a rivederlo al Var, l’arbitro Guida ha confermato il gol nerazzurro considerando ininfluente la posizione di Thuram e il suo contatto con Rui Patricio nell’azione della rete interista. La decisione del fischietto di Torre Annunziata ha fatto arrabbiare non poco i tifosi romanisti. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Che pagliacciata la Serie A.

3 in fuorigioco e Thuram in fuorigioco addosso al poetiere.

L’unica cosa che mi riconsola è che non ve sto a dà piu una lira da qualche tempo…

— Fabio 🐸 (@FabioTorSa) February 10, 2024