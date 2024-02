Roma-Inter, doppia tegola in campo: piange sia De Rossi che Inzaghi

In due minuti Roma-Inter perde due protagonisti, titolarissimi, poco dopo l’ora di gioco: pessime notizie per De ossi e Inzaghi

L’inerzia di Roma-Inter è totalmente cambiata in questa prima parte del secondo tempo in cui i nerazzurri sono tornati in campo con un piglio totalmente diverso soprattutto per qualità di palleggio. In pochi minuti, e sicuramente con un po’ di fortuna, la squadra di Inzaghi ha ribaltato il risultato con Thuram e l’autogol di Angelino che ha provato ad anticipare lo stesso francese. La Roma adesso è in bambola, fa fatica a reagire e sicuramente il campo non aiuta il gioco palla a terra.

Come se non bastasse, De Rossi perde all’ora di gioco uno dei suoi fari, Bryan Cristante. Il numero 4 si accascia a terra per un problema verosimilmente muscolare che lo costringe a uscire dal campo e far spazio a Bove che si stava già scaldando da un po’ e sarebbe entrato comunque. Al suo rientro in panchina l’ex Atalanta sembrava camminare in maniera abbastanza sciolta, anche se non fluidissima. Meglio non rischiare, visti i tanti impegni che aspettano la Roma a partire da giovedì a Rotterdam col Feyenoord. Anche Inzaghi, però, non ha di che essere contento da questo punto di vista. Due minuti più tardi infatti anche Francesco Acerbi, autore del primo gol, resta a terra chiedendo subito il cambio. L’ex Lazio si toglie i parastinchi toccandosi il polpaccio destro. L’Inter corre così subito ai ripari e Farris manda in campo un altro ex Lazio come Stefan de Vrij. Due tegole mica da poco.