Roma-Inter d’azzurro con vista Europei, Spalletti all’Olimpico: ecco chi sta osservando il ct

Roma-Inter è il primo big match per Daniele De Rossi da allenatore giallorosso, che ovviamente non potrà non nutrire un po’ di emozione. Sarà la prova del nove dopo tre vittorie consecutive contro squadre, per stessa ammissione del mister, inferiori e abbordabili. Questo è l’esame, durissimo, contro la squadra più forte d’Italia oltre che vicecampione d’Europa.

All’Olimpico, però, sarà una vetrina anche per tanti calciatori italiani con le prossime sfide della Nazionale in avvicinamento all’Europeo di giugno in Germania. Da una parte e dall’altra, diversi giocatori sotto osservazione e per questo il ct azzurro Luciano Spalletti non si è perso l’occasione per vivere l’atmosfera della supersfida tenendo d’occhio chi è già sicuro del posto, chi invece deve sudare ancora per guadagnarselo e chi invece potrebbe costituire una sorpresa. Nella formazione titolare della Roma, ad esempio, ci sono Bryan Cristante e Gianluca Mancini che, insieme a Lorenzo Pellegrini, sono più o meno certi di essere convocati per la rassegna continentale in Germania. Il numero 4 ha il posto più saldo, a seguire il difensore e poi il capitano giallorosso che ha perso per infortunio l’Europeo vinto nel 2021 e non ha intenzione di mancare anche questo appuntamento. La partenza con De Rossi gli ha sicuramente giovato rendendo più certa la sua posizione.

Nella formazione titolare c’è anche Stephan El Shaarawy, tornato nel suo ruolo con DDR e anche decisivo. Il Faraone aveva già ritrovato la Nazionale con Spalletti, ma la sua presenza in estate è un po’ meno sicura. Le chances, però, ci sono tutte. Pronto a entrare Edoardo Bove, il vero outsider del gruppo che però ha già rubato l’occhio a Spalletti. Soprattutto in caso di infortuni a centrocampo, il classe 2002 può assolutamente rientrare. In ogni caso, l’impressione è che se non è oggi sarà domani che la giovane mezzala entri nel gruppo della Nazionale maggiore. In casa Inter, invece, c’è praticamente mezza squadra azzurra titolare. Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella hanno praticamente già il posto assicurato per gli Europei. Spalletti, arrivato all’Olimpico insieme al presidente Figc Gravina, se li gusterà dagli spalti e prenderà appunti. E dopo essere stato ad Appiano, domani o nei prossimi giorni sarà anche a Trigoria.