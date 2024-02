Retrocessione dopo la penalizzazione: la clausola rovina il club

Penalizzazione e vera e propria catastrofe per il club che rischia di retrocedere ed entrare in crisi finanziaria: la clausola rovina tutto

Un vero e proprio disastro, sportivo e finanziario. Lo storico club rischia di dover affrontare una crisi senza precedenti se le indiscrezioni delle ultime settimane dovessero trovare conferma. Attualmente in piena lotta per non retrocedere, nel giro di qualche mese potrebbe arrivare la sentenza con una possibile penalizzazione che renderebbe concreta l’ipotesi retrocessione.

Un rischio che per il Nottingham Forest potrebbe rappresentare un vero e proprio cataclisma. Tutto nasce dalle norme sul Fair Play Finanziario che il club non avrebbe rispettato con un bilancio negativo superiore al limite imposto in Premier League. Il Forest è stato quindi deferito ed ora è attesa la decisione (probabilmente ad aprile, sicuramente prima della fine del campionato) della commissione indipendente.

La penalizzazione è ipotesi altamente probabile e per la squadra di Espirito Santo può rappresentare una ‘sentenza’ di retrocessione visto che attualmente la zona rossa è lontana solo due punti.

Nottingham Forest, rischio retrocessione: una clausola mette nei guai il club

Ma la retrocessione potrebbe non essere l’unico problema per la società inglese. Stando a quanto riferito da Pete O’Rourke durante il podcast di ‘Football Insider’, infatti, il Nottingham potrebbe trovarsi ad affrontare un grave problema”.

Nei contratti dei calciatori, infatti, non sarebbe presente nessuna clausola legata alla retrocessione. Il rischio quindi è che il club si trovi a dover pagare stipendi da Premier League, pur disputato la Championship, con inevitabili conseguenze dal punto di vista economico. Una situazione che il Forest spera di non dover affrontare, visto che significherebbe ritrovarsi in una situazione particolarmente critica.