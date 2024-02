Lukaku sulla strada dell’Inter, Inzaghi risponde con la Thu-La: le probabili formazioni

La Roma ospita la capolista Inter nel big match del ventiquattresimo turno di campionato: le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico

Il match dell’Olimpico tra Roma e Inter è certamente il piatto forte della ventiquattresima giornata del campionato Serie A.

I nerazzurri, forti della vittoria nello scontro diretto contro la Juventus, vogliono continuare la corsa in vetta alla classifica verso l’obiettivo scudetto. Simone Inzaghi (che non sarà in panchina per squalifica) non avrà l’ex Frattesi e alla vigilia perde anche Sensi per un attacco influenzale. Il tecnico interista confermerà in blocco l’undici che ha steso la Juve a San Siro, con Darmian sulla destra ancora una volta preferito a Dumfries. A guidare l’attacco la ‘Thu-La’ con capitan Lautaro Martinez che sfida l’ex gemello – ora nemico – Lukaku. Il belga, versante Roma, sarà ovviamente l’uomo più atteso visto burrascoso addio della scorsa estate e verrà supportato nel tridente offensivo da El Shaarawy e Dybala. De Rossi cerca la quarta vittoria di fila e lo sgarbo alla capolista, confermando tra gli altri il neoacquisto Angeliño nell’undici giallorosso.

Roma-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Roma-Inter, gara della 24° giornata del campionato di Serie A, sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata (Mazzoleni al VAR di Lissone).

Il big match dello stadio Olimpico verrà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN: fischio d’inizio alle 18. La Roma nell’ultima giornata ha travolto per 4-0 il Cagliari, mentre l’Inter ha piegato di misura la Juventus nella super sfida scudetto del Meazza. Al prossimo turno i nerazzurri ospiteranno la Salernitana, i capitolini invece saranno di scena nella trasferta di Frosinone.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Boer, Svilar, Huijsen, Celik, Kristensen, Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Pagano, Azmoun, Pisilli, Costa. Allenatore: De Rossi

Indisponibili: Abraham, Ndicka

Squalificati: –

Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, de Vrij, Dumfries, Buchanan, Asllani, Klaassen, Akinsanmiro, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi (in panchina Farris)

Indisponibili: Cuadrado, Frattesi, Sensi

Squalificati: –

Diffidati: Bastoni