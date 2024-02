Lukaku e Huijsen: De Rossi fa chiarezza prima del via

Roma-Inter al via, De Rossi presenta il big match: l’annuncio su Huijsen in formazione e quello su Lukaku

Tre vittorie su tre, per ora, per la Roma di De Rossi. Con l’Inter, primo vero crash test per il nuovo ciclo dei giallorossi. L’allenatore capitolino, ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio, ha presentato la gara.

Sulla scelta di Huijsen in difesa, ha spiegato: “Llorente non è al meglio, non potevo rischiare di andare a giocare con il Feyenoord con un solo centrale visto che Huijsen è fuori lista. Per questo ho scelto lui”. Sull’appuntamento ‘particolare’ per Lukaku, De Rossi ha stemperato la pressione: “E’ un giocatore molto tranquillo e molto forte, sa gestire questo tipo di partite, ha le conoscenze giuste per farlo”.