Juventus da record: Allegri è il primo nella storia

La Juventus e Massimiliano Allegri sono chiamati a vincere a tutti i costi contro l’Udinese, ma potrebbero anche centrare un record molto speciale in Serie A

La parola d’ordine in casa Juventus è ripartire. Sì, perché dopo la settimana più difficile dell’anno, quella in cui sono arrivati un pareggio deludente contro l’Empoli e una sconfitta nello scontro scudetto con l’Inter, continuare la scia di risultati negativi vorrebbe dire salutare forse definitivamente le speranze di primo posto in classifica, ma anche prestare il fianco al ritorno del Milan.

E poi il calendario più facile, sulla carta, ce l’hanno proprio i piemontesi, dato che i due cugini sfideranno Roma e Napoli, con i giallorossi nel miglior momento della loro stagione dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Insomma, anche il 24esimo turno di Serie A si preannuncia scoppiettante e, a tratti, imprevedibile. Ma soprattutto, potrebbe portare in dote un nuovo record per Allegri e, quasi per osmosi, anche per la Vecchia Signora. Tra alti e bassi negli ultimi anni, le incertezze economiche e quelle giudiziarie, un traguardo mastodontico si avvicina e sta passando sotto traccia per molti tifosi.

Se dovesse arrivare un successo tra le mura amiche, all’Allianz Stadium, contro l’Udinese – ed è comunque l’ipotesi più probabile -, Allegri supererebbe i mille punti totalizzati da quando allena in Serie A.

Allegri può superare quota 1000 punti: riuscirà già contro l’Udinese?

Attualmente, il livornese è bloccato a 998 e ha avuto una prima grossa chance di farcela già contro l’Inter, ma l’1-0 in favore della Beneamata gli ha negato anche questa possibilità, oltre a distanziarlo dalla vetta della classifica. Contro i friulani ha il secondo match point, e stavolta conta davvero di mettere un piede oltre la storia e superare una cifra significativa per ogni allenatore. Anche perché nessuno nella storia della Serie A ce l’ha mai fatta, e lui sarebbe, di conseguenza, il primo a prendersi il record.

Questo fa capire quanta esperienza e quante possibilità di vittoria abbia avuto Allegri nel suo percorso in Serie A, che sicuramente tra Milan e Juventus è stato sempre caratterizzato dalla richiesta di vincere lo scudetto e spesso c’è anche riuscito, macinando punti preziosi. La partita contro l’Udinese si alimenta, quindi, di un’ulteriore motivazione: probabilmente i ragazzi in campo avranno una spinta in più per fare bene, ma con la sicurezza che, a prescindere dai dati, ora un altro passo falso sarebbe letale.

Alessandro Basta