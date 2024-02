Inzaghi sfodera il suo talismano: arma a sorpresa contro la Roma

La sfida tra Roma e Inter è sempre più vicina: Simone Inzaghi non sarà in panchina, ma è pronto a sfoderare un vero e proprio talismano per il big match

L’Inter non vuole arrestare la sua corsa, non proprio ora che ha vinto lo scontro diretto contro la Juventus in Serie A e ha portato il margine dai bianconeri a quattro punti in classifica, con una partita contro l’Atalanta da recuperare.

I nerazzurri, proprio per questo, metteranno in campo la formazione migliore possibile, ma una delle personalità più importanti per i risultati di squadra non sarà al seguito del gruppo, almeno non sul campo. Stiamo parlando di Simone Inzaghi, che è stato ammonito proprio contro la Vecchia Signora per non aver rispettato i limiti dell’area tecnica, ed era diffidato, quindi dovrà scontare un turno di squalifica nella partita di oggi.

È un’assenza più pesante di quanto non si possa pensare, perché l’apporto che il tecnico piacentino sta dando, il riferimento a bordo campo per i calciatori e le indicazioni immediate che riesce a dare in momenti cruciali dell’incontro mancheranno, e neanche poco, nello scontro diretto dell’Olimpico. La buona notizia è che al suo posto ci sarà Massimiliano Farris, storico vice dell’allenatore dell’Inter. Ecco perché.

Farris prende il posto di Inzaghi in panchina: numeri impressionanti con l’Inter

Sì, guardando i numeri, i precedenti sono ottimi per l’ex terzino del Torino, di cui Inzaghi non può fare a meno per il suo lavoro quotidiano. Se si spulciano le tre apparizioni in cui Farris ha dovuto prendere il posto del tecnico piacentino come primo allenatore, infatti, le cose sono andate piuttosto bene.

La prima volta risale all’ottobre 2021: in quell’occasione, la Beneamata sfidava l’Empoli in trasferta e ha vinto con il punteggio di 2-0. Nella seconda occasione, un match allo stadio Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti, è arrivato un pareggio per 1-1 su un campo parecchio complicato. C’è anche un precedente piuttosto importante, stavolta in Champions League: l’Inter era obbligata a vincere contro il Viktoria Plzen a San Siro e ha battuto i diretti rivali con il risultato di 4-0, senza alcun patema.

Chi è parecchio attento alla scaramanzia sorriderà leggendo questi dati, ma ogni partita fa storia a sé e sicuramente l’assenza di Inzaghi a bordo campo non può essere considerata un vantaggio. Vedremo tra qualche ora chi avrà ragione e anche se Farris riuscirà a mantenere la nomea di imbattuto, anche dopo il tardo pomeriggio di oggi.

Alessandro Basta