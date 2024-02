Giuntoli lo ha strappato al Milan: Piaceva ai rossoneri

Giuntoli ha superato il Milan strappando il giocatore alla concorrenza dei rossoneri. Gran colpo da parte della Juventus

La Juventus, dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter, ha bisogno di ripartire per tenere vive le speranze scudetto nonostante il ritmo tenuto, fino ad ora, dai nerazzurri. La stagione però è ancora lunga e Allegri può contare su una rosa di assoluto valore considerando anche quanto fatto dalla società nell’ultima sessione invernale di mercato. Alla corte del tecnico sono arrivati giocatori sia per il presente ma soprattutto in ottica futura.

Tra questi dobbiamo menzionare, per forza di cose, Alcaraz: il classe 2002 è arrivato in prestito dal Southampton. Si tratta di un centrocampista che può essere impiegato sia da mezzala sia da trequartista: il giocatore, di cui si parla un gran bene, può risultare determinante in una zona di campo dove la Juventus aveva assolutamente bisogno di rinforzi considerando quanto successo con Fagioli e Pogba.

Sul giovane talento ha voluto dire la sua Eduardo Burgos; intervenuto ai microfoni di TvPlay, il giornalista di AS ha dichiarato: “Mi aspetto un impatto rapido di Alcaraz in bianconero. Anche al Southampton si è preso rapidamente la scena”. Queste le parole di Burgos che poi ha sottolineato una cosa molto importante: “Mi risulta che la Juve stia pensando di farlo partire titolare a breve”.

I bianconeri giocheranno la prossima partita contro l’Udinese: un match fondamentale dove serve dare una risposta dopo gli ultimi centottanta minuti. Gara in cui potremmo vedere l’esordio, con la maglia bianconera, di Alcaraz.

Alcaraz piaceva al Milan: “Obiettivo di Maldini”

Questi saranno mesi importanti per Alcaraz: il centrocampista potrà mostrare le sue qualità in un campionato non semplice come quello italiano e soprattutto in una squadra con ambizioni molto importanti come la Juventus. Un trasferimento, in Serie A, che sembrava nel destino del classe 2002. Burgos ha infatti sottolineato: “Interessava anche al Milan, era un obiettivo di Maldini. Sul giocatore anche Brighton e Benfica”. Dichiarazioni che testimoniano il valore del ragazzo destinato a grandi palcoscenici.

La Juventus ha avuto la meglio con il giocatore: “Felicissimo, ha già fatto amicizia con Vlahovic e i brasiliani. Allegri lo stima”. Le possibilità di fare bene con la maglia bianconera ci sono tutte e i buoni rapporti con i senatori dello spogliatoio rischiano di essere determinanti nell’adattamento del centrocampista.

Burgos ha anche sottolineato come la trattativa sia durata 48 ore: “Il Southampton aveva già ceduto giocatori importanti ma la volontà di Alcaraz ha fatto la differenza” parole importanti e che testimoniano come il giocatore non abbia mai avuto dubbi sul vestire la maglia bianconera