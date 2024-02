Milan-Napoli, Pioli: “Maignan non perde mai. Così convinco i tifosi”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani a San Siro affronterà il Napoli di Walter Mazzarri, in un match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.

I rossoneri vanno a caccia di una vittoria per chiudere il cerchio, prima di tornare a giocare ogni tre giorni.

Nuovo Napoli – “Non cambiano le qualità del Napoli. I numeri degli azzurri sono importanti all’interno della partita. Con Mazzarri qualcosa è cambiato, anche giocando a tre. Rimane un avversario da affrontare con rispetto. Stupito della classifica del Napoli? E’ difficile ripetersi, è successo anche a noi. Il campionato è lungo e il quarto posto non è lontano”.

Bennacer – “Sta bene, ha fatto un’ottima settimana ed è pronto a giocare dal primo minuto. Sulla trequarti non ci sarà lui, ma Loftus-Cheek. Partirà più basso, ha tante possibilità perché è un centrocampista completo. A me non piacciono le posizioni fisse“.

Obiettivi – “Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa. Bisogna puntare a quello, ma non serve guardare troppo avanti. Le stagioni si costruiscono partita dopo partita. Sanremo? Amo la musica, ma non l’ho visto

Periodo Maignan – “Non ci interessano le critiche, siamo già troppi severi con noi stessi. I campioni come Maignan non perdono mai. Da queste situazioni o vincono o imparano. Ne uscirà più forte da questa situazione”.

Cartellino blu – “A me piace il ritmo, questo potrebbe creare nuove interruzioni, non sono favorevole”

De Ketelaere da seconda punta – “Pensavamo fosse la posizione giusta quella del trequartista. Ora è cresciuto e sta facendo molto bene all’Atalanta, dopo un anno di esperienza in Serie A”.

Rientro degli infortunati – “Thiaw oggi totalmente in gruppo e domani riposerà. Contro il Rennes dovrebbe esserci. La prossima settimana sarà importante per Kalulu e Tomori”

Esperienza in rossonero – “Ho sempre avuto la fortuna di allenare un gruppo di persone speciali. Questo mi gratifica tanto e mi fa star bene fino alla domenica. Le cose positive sono tante”

Giroud e Jovic – “Possono giocare insieme, ma non ho programmato tanto le prossime partite. Pensiamo solo a domani. Camarda? Sta facendo un percorso giusto con sacrificio e impegno giusto. Facciamolo crescere, gli abbiamo fatto fare qualcosa di extra. Ha qualità e potenziale per essere un centravanti del Milan”.

Il Milan si stringe attorno a Pioli con i calciatori, ma i tifosi? Bisogna vincere tutte le partite per convincerli.” Siamo più portati ad un gioco offensivo, che difensivo sia per le caratteristiche dei calciatori sia per il mio stile di gioco. Dobbiamo insistere sui nostri aspetti positivi e limare quelle situazioni che non ci rendono efficaci. Fase difensiva? E’ un discorso che riguarda tutta la squadra e non solo il reparto. Serve comunicare”.

Futuro – “Se vi annoia anche a voi perché ne parlate ancora del futuro? – Sorride Pioli – Io sono tranquillissimo. Il mio futuro è domani. Inzaghi? Gli auguro il meglio, tutti hanno avuto degli esoneri, ma spesso gli esoneri non significa che hai fatto male”.