Caos totale dopo la sconfitta: “Non serve l’allenatore per farlo”

Nel post partita della super sfida il clima si è letteralmente acceso. Il botta e risposta non è affatto passato inosservato

In diversi campionati questa giornata si sta segnalando come uno snodo cruciale con tanti big match che avranno un ruolo decisivo nel ridefinire gerarchie e ruoli di forza.

In Serie A l’Inter ha mostrato nuovamente muscoli prima gestendo il ritorno della Roma e poi punendo i giallorossi con una ripresa maiuscola. Ennesima prova maiuscola degli uomini di Inzaghi che lanciano un altro messaggio ai naviganti portando a sette i punti di vantaggio sulla Juventus. In Bundesliga il ruolo dello schiacciasassi è invece ricoperto dal Bayer Leverkusen delle meraviglie di Xabi Alonso, in grado di stendere il Bayern Monaco con un rotondo 3-0 grazie alle reti messe a segno da Stanisic, Grimaldo e Frimpong. Un KO non digerito né dal tecnico dei bavaresi Tuchel né da uno dei veterani della rosa, Thomas Muller.

Bayern Monaco KO, Muller: “Mi mancano palloni e libertà”

Come evidenziato da Süddeutsche Zeitung nel post partita Muller e Tuchel si sono resi protagonisti di un vivace confronto a distanza. Il campione tedesco ha chiosato: “Mi mancano, ora possiamo citare il nostro Oliver Kahn – un po’ di palloni e questa libertà. In allenamento mostriamo approcci alla gara migliori perché siamo coraggiosi e perché giochiamo a calcio”.

Sulle critiche a Tuchel, Muller ha chiosato: “Abbiamo avuto in campo un buon numero di calciatori di calibro internazionale da non aver bisogno di andare dall’allenatore”. Parole nella cui scia è sembrato porsi Tuchel, intervistato ai microfoni di Sky.de: “Muller non ha torto, abbiamo anche il suo sostegno. Ha ragione su molte cose, dobbiamo migliorare ed essere all’altezza degli standard che Thomas giustamente stabilisce”.