Cala il gelo tra de Ligt e il Bayern Monaco: hanno già scelto l’erede

Dalla Germania arriva un’importante indiscrezione riguardante il futuro di Matthijs de Ligt. L’olandese sembra essere sempre più fuori dal progetto dei bavaresi

Si sarebbe dovuto configurare come uno dei trasferimenti più importanti delle scorse campagne trasferimenti ed invece il sodalizio tra de Ligt e il Bayern Monaco sta faticando a decollare. Neanche una stagione di “ambientamento” sembra aver cambiato le carte in tavola al punto che le difficoltà riscontrate dall’olandese potrebbero porre le premesse per un addio anticipato.

La panchina nel big match perso in malo modo dal Bayern Monaco contro il Leverkusen è stato l’ennesimo indizio di una stagione molto complicata per l’ex centrale della Juventus. Nella difesa a tre con la quale Tuchel sta provando a ridisegnare la squadra non sembra esserci posto per l’olandese, accostato negli ultimi giorni di mercato soprattutto al Manchester United. Ulteriori aggiornamenti sono forniti da sky.de.

Secondo quanto riferito, infatti, nonostante i discreti segnali lanciati nelle sporadiche apparizioni nei quali si è messo in mostra, de Ligt sarebbe tutt’altro che contento della situazione che si è venuta a determinare. Le ultime mosse dei bavaresi, del resto, non lasciano spazio a dubbi. I Campioni di Germania uscenti hanno infatti avviato dei sondaggi esplorativi per Araujo, proprio su input di Tuchel. Stando così le cose un eventuale addio di de Ligt al Bayern non rappresenterebbe un’ipotesi improbabile. Staremo a vedere cosa succederà