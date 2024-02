Allarme Serie A, Roma-Inter e altri tre match a rischio: cosa sta succedendo

Il maltempo potrebbe complicare lo svolgimento delle partite della 24esima giornata di Serie A: cinque match a rischio, c’è anche Roma-Inter

La Serie A fa i conti con il maltempo. Dopo giorni di sole, con l’anticiclone che ha dominato su tutta la Penisola, ecco arrivare le piogge che potrebbero causare non pochi problemi per le gare del massimo campionato in programma in questo fine settimana.

Un weekend caratterizzato da temporali, grandinate e forte vento che potrebbero condizionare lo svolgimento di alcune delle partite della Serie A. In particolare, il maltempo previsto sulla capitale potrebbe creare problemi per lo svolgimento di Roma-Inter, big match in programma questo pomeriggio alle 18. Proprio l’orario in cui le previsioni danno forti temporali, grandine e molto vento sull’Olimpico.

Condizioni da valutare anche per la partita delle 15 tra Cagliari e Lazio: allo stadio sono previsti temporali e vento forte. Stessa situazione anche per l’ultimo della giornata, quello tra Sassuolo e Torino.

Serie A, rischio maltempo su cinque partite

Le tre partite di oggi previste in Serie A potrebbero quindi fare i conti con le avverse condizioni meteo che potrebbero mettere anche a rischio il regolare svolgimento dei match.

Situazione analogo si vivrà domani per altre due partite: Fiorentina-Frosinone e Bologna-Lecce. A Firenze prevista per l’orario del match (12.30) forte pioggia che andrà a rendere ancora più pesante un campo che dovrà essere capace di drenare i temporali anche di quest’oggi. Situazione più semplice a Bologna dove durante le ore del match sono previste soltanto deboli precipitazioni con la partita che non dovrebbe essere in dubbio.

Occhi al cielo quindi per le gare di oggi e domani con pioggia e vento che potrebbero diventare fattori da tenere in considerazione per lo svolgimento dei match e che potrebbero anche mettere a rischio la regolare disputa degli incontri.

