Super offerta e addio: l’Inter perde la sua stella

L’Inter in estate potrebbe perdere un big: ecco il calciatore prescelto che può permettere al club di mettere a bilancio un’importante plusvalenza

Sono giorni caldi per l’Inter. In casa nerazzurra si guarda al futuro con ottimismo dopo la vittoria contro la Juventus: ora lo Scudetto è davvero vicino, ma la stagione è ancora lungo e Simone Inzaghi e i suoi uomini hanno voglia di far bene anche in Champions League.

L’Inter, dunque, vola e lo fa grazie al suo allenatore, ma chiaramente anche grazie ai suoi calciatori. Calciatori che hanno tutti lunghi contratti. Contrariamente agli scorsi anni, infatti, non ci sono situazione critiche, in questi giorni, però, la lente di ingrandimento è puntata sul rinnovo di Lautaro Martinez. Filtra ottimismo tra le parti, ma non c’è ancora l’accordo che ha portato alla fumata bianca. L’Inter poi vuole blindare anche Nicolò Barella, ma in estate come è consuetudine, ormai da qualche anno, qualcuno farà le valigie. Una cessione eccellente potrebbe esserci, soprattutto se dovesse arrivare la super offerta irrinunciabile.

Calciomercato Inter, addio a fine stagione: ecco chi va via

Agli utenti di X, la redazione di Calciomercato.it ha così chiesto chi dovrebbe sacrificare l’Inter in caso di cessione eccellente in estate.

I più votati, con il 29% delle preferenze, così sono stati Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella. Proprio il turco, valutato una sessantina di milioni, potrebbe essere il calciatore con cui fare cassa. L’ex rossonero, arrivato a parametro zero, permetterebbe all’Inter di mettere a bilancio un’importantissima plusvalenza. Anche l’italiano ha una valutazione simile, ma attenzione ad altre possibilità.

Alessandro Bastoni, che ha grandi ammiratori soprattutto in Inghilterra, ha raccolto il 22,6% dei voti. Ad arrivare ultimo è stato Lautaro Martinez, con il 19,4%. Evidentemente i tifosi pensano che l’attaccante argentino sia il giocatore più difficile da sostituire e i numeri chiaramente sono dalla sua parte