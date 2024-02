Roma, riecco Mourinho: “Volevo De Rossi con me”

Torna a parlare il tecnico portoghese dopo l’addio alla Roma. Il club capitolino resta nel cuore del mister, che parla anche di De Rossi e Totti

Josè Mourinho è il protagonista sul canale YouTube di Ohm per Topps, una serie di puntate in vista di Euro 2024. Nel corso del programma il tecnico portoghese è tornato a parlare della Roma.

Interessanti le parole su Daniele De Rossi, che ne ha raccolto l’eredità in giallorosso dopo il suo addio: “Lo avrei voluto all’Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile – afferma Mourinho.  Avrei voluto anche Francesco Totti in nerazzurro, nonostante l’età , e non è stato possibile anche per lui. Sono sempre giocatori che vuoi allenare in carriera”.

Mourinho e la Roma nel cuore: ecco il momento più bello

L’esonero non cancellerà di certo tutto quello che di buono ha fatto Josè Mourinho a Roma. I tifosi lo porteranno sempre nel cuore, anche per la conquista della Conference League.

Il portoghese è riuscito a vincere una competizione europea, ma non ha fatto bis, in Europa League solo per un soffio: “Se devo scegliere un momento bello della mia carriera magari dico l’ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l’ultimo – riporta IlFattoQuotidiano – La finale di Europa League? L’abbiamo persa perché l’arbitro aveva deciso che noi non potevamo vincere“. Non manca dunque il commento polemico di Mourinho. Il solito Mourinho.