Pioli, scelta fatta per il dopo Milan: i motivi

Seconda parte di stagione ancora da vivere per Pioli al Milan, ma il tecnico rossonero è sempre più vicino all’addio a fine stagione: la prossima panchina

Lontano dalla vetta, ma con una terza posizione, per ora, da portare in fondo, sperando in qualche rallentamento di Inter e Juventus e con una Europa League da giocare. Così il Milan e Pioli si lanciano nella seconda parte di stagione, a cominciare da un match importante, quello con il Napoli a San Siro.

Sfida che potrebbe permettere di blindare ulteriormente il piazzamento in zona Champions e arrivare con il carico di autostima al ritorno in Europa. Gara che potrebbe mettere oltretutto Pioli di fronte alla sua prossima squadra. Il tecnico rossonero è vicino all’addio, che potrebbe materializzarsi a fine stagione. Tra i principali estimatori c’è proprio il Napoli. De Laurentiis continua a pensarci, non è la sua prima scelta ma Pioli potrebbe essere l’ideale per lui, in azzurro, per diversi motivi, riassunti da ‘Sport Mediaset’. Si tratta di un allenatore con un ottimo curriculum, dall’ingaggio non elevato, tendenzialmente aziendalista e non avvezzo a prendersi la scena, pragmatico e in grado di portare novità tattiche alle proprie squadre. Un identikit che il presidente partenopeo gradirebbe.