Penalizzazione e 100 milioni di risarcimento danni: ora è caos totale

Dal rettangolo verde alle aule di tribunale, il passo sta diventando sempre più breve. Ormai il calcio si gioca anche davanti ad un giudice ed in Italia abbiamo fresco l’esempio dello scorso campionato con il caso Juventus a tenere banco per mesi e a condizionare la classifica finale con la penalizzazione di 10 punti.

Il problema però non riguarda soltanto il nostro campionato, visto che in questa stagione è la ricca Premier League a vivere una situazione molto particolare. Prima la penalizzazione di 10 punti comminata all’Everton per l’infrazione delle norme sul Fair Play Finanziario, quindi le accuse rivolte alla stessa società di Liverpool e al Nottingham Forest per aver superato i limiti di spesa imposti dalle nuove norme in vigore nel campionato inglese.

Un caso che potrebbe portare ad una nuova penalizzazione, con la possibilità che Everton e Nottingham vengano sanzionati con punti in meno in classifica entro la fine della stagione. Ma la penalizzazione non sarebbe l’unico problema per i due club che rischiano anche di dover pagare un ricco risarcimento danni.

Premier League, risarcimento danni con la penalizzazione

Può esserci un vero e proprio effetto domino in caso di penalizzazione per il Nottinham Forest stando a quanto riferisce ‘Inews’. Il Leeds, infatti, sarebbe pronto a presentare una richiesta di risarcimento danni se il club venisse dichiarato colpevole.

Una mossa che lo stesso Leeds, insieme a Burnley e Leicester City, hanno già annunciato pubblicamente di voler intraprendere nei confronti dell’Everton per la prima penalizzazione, con una citazione in giudizio ed una richiesta di risarcimento danni per 100 milioni di sterline. Una scelta che ha motivazioni anche di classifica: il Leeds, ad esempio, lo scorso anno – stagione inclusa nelle violazioni – è retrocesso in Championship con Everton e Forest al 16esimo e 17esimo posto, praticamente le prime due squadre a salvarsi.

Un caso che rischia di avere uno strascico importante sul calcio inglese che potrebbe ritrovarsi al centro di una battaglia legale tra i club.

