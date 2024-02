Numeri horror, Inzaghi rischia: poker di nomi per la Salernitana

La Salernitana non esce dalla crisi di risultati: con Inzaghi in panchina il rendimento non è cambiato, riflessioni inevitabili

Ultima in classifica, lontana 6 punti dalla salvezza: doveva rappresentare la gara della svolta Salernitana-Empoli per i granata, invece è arrivato una sconfitta che mette nei guai Inzaghi. Il gol di Weissman non evita la sconfitta con il rigore di Niang che rappresenta una mazzata forse definitiva in ottica salvezza.

Chiamato alla nona giornata per risollevare una squadra che con Paulo Sousa aveva ottenuto tre punti in otto giornate, l’ex attaccante del Milan non è riuscito a dare una sterzata importante alla formazione campana. I numeri a tal riguardo sono impietosi: nelle sedici partite fin qui disputate, i punti conquistati sono appena dieci, per una media di 0,62 a partita.

Il bilancio è di quelli che non lasciano sperare in una salvezza: due appena le vittorie conquistate, l’ultima delle quale risale al 30 dicembre contro il Verona. Quattro i pareggi e dieci le sconfitte con appena un punto raccolto nel 2024 in sette partite. Non va meglio alla voce gol: quelli fatti sono 17, quelli subiti 30 nelle gare con Inzaghi in panchina.

Salernitana, Inzaghi rendimento horror: riflessioni inevitabili

Inevitabile a questo punto riflessioni sulla posizione dell’allenatore con Walter Sabatini che potrebbe optare per un esonero per provare l’impresa salvezza. Una decisione verrà presa nelle prossime ore anche perché il calendario, dopo l’Inter, sorride alla Salernitana: Monza, Udinese, Cagliari e Lecce è un poker che potrebbe risultare decisivo per il campionato dei campani.

Inutile forse anche aggrapparsi al miglioramento della media punti rispetto a Sousa (0,38): troppo poco per risalire la classifica finora, probabilmente anche per tenersi stretta la panchina della Salernitana. In caso di ribaltone, i nomi sono quelli di Semplici, Ballardini, Gotti e Giampaolo, ma non è da trascurare la pista estera.