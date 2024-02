Non si è allenato: nuovo allarme per Allegri verso Juve-Udinese

Un bianconero non si è allenato, nuovo allarme per Allegri dopo Chiesa e Vlahovic. Gli ultimi aggiornamenti verso Juve-Udinese

Weekend da spettatrice interessata per la Juventus, che tornerà in campo solo lunedì sera all’Allianz Stadium dopo il KO nel Derby d’Italia contro l’Inter.

I bianconeri ospiteranno l’Udinese di Cioffi per ritrovare una vittoria che manca ormai dallo scorso 21 gennaio e dalla trasferta di Lecce. Poi il pareggio interno con l’Empoli e la pesante sconfitta di San Siro. Lunedì non sarà a disposizione lo squalificato Danilo, non preoccupano invece le condizioni di Federico Chiesa che è già rientrato in gruppo. In dubbio c’è Dusan Vlahovic: il bomber serbo è alle prese con un sovraccarico muscolare ed è da valutare per il match di lunedì.

Anche oggi l’attaccante ha lavorato a parte alla Continassa. Da registrare anche un altro assente al JTC: Fabio Miretti, alle prese con l’influenza, non si è allenato. La sua presenza per Juve-Udinese potrebbe essere a rischio.