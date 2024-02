Milan, tesoretto da 40 milioni: lasciano definitivamente i rossoneri

Il Milan può sorridere in vista dell’estate. Il Diavolo è pronto ad incassare una cifra vicina ai 40 milioni con la cessione dei calciatori in esubero

Sarà un’estate calda per il Milan. Il club rossonero è pronto a tornare protagonista sul mercato. Non è un segreto d’altronde, che il Diavolo proverà a regalarsi almeno un attaccante e un difensore centrale, ma potrebbero arrivare anche un centrocampista e un terzino.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono chiaramente già a lavoro alla ricerca dei profili giusti. A giugno, però, il Diavolo potrebbe dover fare i conti con nuove cessioni. Sandro Tonali, d’altronde, ha dimostrato che nessuno, difronte alla giusta offerta è incedibile.

Il Milan, però, rispetto alla scorsa estate riuscirà ad incassare, anche dai cosiddetti esuberi. Su Charles De Ketelaere, ormai, ci sono davvero pochi dubbi. Il belga ha convinto l’Atalanta a suon di gol e di prestazioni di alto livello. A Bergamo sono felici di lui e sono pronti a versare nelle casse del Milan i circa 26 milioni di euro del riscatto. Ma l’ex Club Brugge non è l’unico che farà felice i rossoneri.

Milan, da Saelemaekers a Origi: il punto sui riscatti

Anche Alexis Saelemaekers sta facendo davvero bene al Bologna. I rossoblu sono così sempre più convinti a pagare i circa dieci milioni, concordati in estate. Chissà che l’esterno non serva, però, per intavolare una trattativa con Joshua Zirkzee.

Un altro calciatore dal quale il Milan sperava (spera) di incassare qualcosa è Divock Origi. Il suo trasferimento in Mls era ormai cosa fatta. Sarebbe dovuto diventare un nuovo giocatore dei Los Angeles FC in prestito con obbligo di riscatto a cinque milioni. Ma il Nottingham Forest ha bloccato tutto per via dell’infortunio di Christ Wood, ed è così arrivato il primo gol per l’attaccante. Chissà che non rappresenti un nuovo inizio per Origi.