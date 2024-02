Mazzarri, effetto De Laurentiis: la decisione per Milan-Napoli

Milan-Napoli è uno dei big match della 24a giornata: la decisione di Mazzarri subito dopo la conferenza di De Laurentiis

La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis ha portato novità in casa Napoli. Il proprietario del club azzurro non si è trattenuto, né su Spalletti né su Garcia.

Sul futuro di Mazzarri, il presidente del Napoli non si è sbilanciato più di tanto. O meglio, De Laurentiis ha sottolineato che il mister è uno di famiglia e che dev’essere lasciato in pace fino al termine della stagione. Poi forse ad aprile sarà annunciato il nuovo allenatore. E già circolano vari nomi in orbita azzurra, da Conte a Pioli.

Ad ogni modo, la conferenza di Aurelio De Laurentiis ha diviso la piazza. I tifosi azzurri non hanno apprezzato i commenti sull’ex allenatore che ha portato lo Scudetto in città dopo 33 anni. E come promesso dal presidente, è arrivata una decisione importante in vista di Milan-Napoli, in programma domenica 11 febbraio alle 20:45.

Mazzarri, niente conferenza stampa

Nell’ultima conferenza stampa pre-partita di campionato del match contro il Verona, Aurelio De Laurentiis aveva espresso la volontà di non portare più in sala stampa Mazzarri prima delle gare. “Cosa deve dire un allenatore prima di una partita?”, pronunciò il presidente.

E per tale ragione, De Laurentiis sostiene che la Serie A debba cambiare modalità. Anche il post-partita dev’essere diverso: “Gli allenatori dovrebbero parlare il lunedì, dopo aver rivisto la gara”. E così, ‘promessa mantenuta’: la conferenza pre-partita di Milan-Napoli non si farà.

Mazzarri non parlerà a poche ore dalla sfida delicata contro i rossoneri e non potrà rispondere alle domande dei giornalisti. Nessuna riflessione sulla posizione di Kvaratskhelia, sulla disponibilità o indisponibilità di Zielinski e neanche qualche commento a margine della conferenza di Aurelio De Laurentiis.

C’è da dire che il Napoli adottò una soluzione simile anche nel 2021, quando sotto la gestione di Gattuso la società entrò in silenzio stampa. Non sarà necessario in questa stagione prendere determinati provvedimenti. Ma quasi sicuramente, Mazzarri limiterà per quanto possibile le prossime conferenze pre-gara.