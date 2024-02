La tegola arriva al fotofinish: costretto a saltare l’Inter

Pesante ammonizione per il calciatore che ora sarà costretto a saltare la sfida contro l’Inter in programma venerdì prossimo

Un giallo oltre il novantesimo che costa caro. Non c’è davvero pace per la Salernitana che fa i conti con un periodo particolarmente negativo e che può portare all’esonero di Filippo Inzaghi. Dopo il ko contro l’Empoli, infatti, la posizione dell’allenatore granata è in bilico con la società che si è presa qualche ora per riflettere se andare avanti con lui o cambiare guida tecnica.

Intanto c’è una tegola con cui Inzaghi (o il nuovo allenatore) dovrà fare i conti nella prossima gara contro l’Inter: al 94′ è stato, infatti, ammonito Bradaric in un momento di tensione tra le due squadre in campo. Un giallo pesante per il difensore croato che era diffidato e che quindi sarà ora squalificato dal giudice sportivo.

Contro i nerazzurri, la Salernitana affronteranno una big prima di una serie di incontri sulla carta alla portata dei granata. Monza, Udinese, Cagliari, Lecce, Bologna e Sassuolo, un ciclo che sarà decisivo per le ultime speranze di salvezza dei campani. Prima però c’è l’Inter, da affrontare senza Bradaric.