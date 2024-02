La Juve non molla Kroos: offerta pronta

Tanti i big in scadenza di contratto in giro per l’Europa. Un nome importante del Real Madrid farebbe gola alla Juventus: dalla Spagna rilanciano

La Juventus pensa al presente, con un campionato da portare a termine nel migliore dei modi in virtù di un testa a testa con l’Inter per lo scudetto ancora tutto da esaurire nonostante il ko nel recente scontro diretto.

Al contempo Giuntoli e soci pensano anche al futuro, con i prossimo calciomercato estivo che potrebbe portare in dote rinforzi importanti, andando a potenziare ulteriormente un organico che già quest’anno sta rendendo su livelli interessanti.

Largo ai giovani nell’attuale annata della Juventus, con Allegri che si sta affidando molto ad un core ricco di talento e potenziale in ottica futura. A giocatori così giovani e di valore potrebbe però essere aggiunta anche una pedina più esperta, in grado di guidare in particolare un reparto nevralgico e ricco di problematiche come il centrocampo. A tal proposito dalla Spagna riportano in auge il nome di Toni Kroos, in scadenza col Real Madrid e tra i pilastri inamovibili degli ultimi anni di successi del club iberico.

Calciomercato Juventus, senza rinnovo mirino su Kroos: idea biennale

Tra i tanti big in scadenza contrattuale in giro per l’Europa c’è anche Toni Kroos, regista tedesco del Real Madrid che a dispetto dell’età sta provando a dare il suo contributo anche in questa annata.

Un vero e proprio usato sicuro che ha un destino ancora tutto da decifrare. Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ oltre al Manchester City, per il centrocampista delle ‘Merengue’ si aggiungerebbe anche la Juventus, che era già stata accostata al classe 1990 nelle scorse sessioni.

In caso di mancato rinnovo col Real, stando al portale iberico, la Juve potrebbe offrire sul piatto un succulento biennale seppur con uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepisce attualmente. Al contempo però i bianconeri metterebbero sul piatto la possibilità di giocare con maggiore regolarità in un club comunque importante e che dovrebbe giocare la Champions.