Juve, prezzo fissato: costa 15 milioni di euro

Juventus, fissato il prezzo del calciatore: il cartellino costa 15 milioni di euro

Un addio che appare ormai scontato e che in estate potrebbe concretizzarsi sempre di più. La partenza sembra ormai certa.

L’addio di Thomas Partey all’Arsenal appare sempre più scontato. Il giocatore ghanese, che in stagione ha disputato pochissime gare per via di numerosi infortuni, sembra ormai sempre più sul piede di partenza. Il suo contratto con i Gunners terminerà nel 2025, ma la società londinese è pronta a cederlo. Sulle sue tracce da tempo c’è la Juventus, che potrebbe puntare al centrocampista, da tempo gradito all’ambiente bianconero.

Juventus, 15 milioni per Thomas Partey

Cristiano Giuntoli potrebbe infatti decidere di puntare sul ghanese, nonostante stia cercando di abbassare il monte ingaggi del club.

Anche ‘fichajes.net’ conferma come l’Arsenal sia ormai spazientito e sia intenzionato a cedere il calciatore e avrebbe già fissato il prezzo. Il costo del cartellino sarebbe di 15 milioni di euro. Una cifra certamente abbordabile per la società bianconera. Certo, in primis bisognerebbe valutare quelle che sono le condizioni fisiche del calciatore, che ha dovuto saltare anche la Coppa d’Africa. A complicare la permanenza dell’ex Atletico Madrid ci sarebbe il fatto che Arteta sta cercando di prolungare il contratto di Jorginho. Per questo le speculazioni sul futuro di Partey si stanno intensificando e anche dalla Spagna sottolineano come la Juventus sarebbe tra le possibili destinazioni del centrocampista.

I continui infortuni hanno causato preoccupazione nel club inglese, che sarebbe pronto ad accettare un’offerta di 15 milioni di euro per lui nel prossimo mercato estivo. Il ghanese è dunque sempre più sul piede di partenza e la Juventus sarebbe in prima fila.