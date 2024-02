Juventus, troppi infortuni: la cessione a giugno è già realtà

Juventus, svolta sul mercato dovuta ai troppi infortuni per il giocatore: la cessione a giugno è già decisa

Nel corso di questa stagione ha collezionato soltanto 5 presenze. Troppi gli infortuni e troppo pochi i minuti in campo. Ecco quindi che, alla luce di un contratto fino al 2025, l’addio appare inevitabile.

Il futuro di Thomas Partey sembra infatti essere sempre più lontano da Londra. Il ghanese, classe 1993, pagato dall’Arsenal 50 milioni di euro nel 2020, è ormai ai margini del progetto dei ‘Gunners’. Tutto per colpa degli infortuni che lo stanno a lungo tenendo lontano dal campo e che gli hanno impedito anche di giocarsi la Coppa d’Africa con la maglia del Ghana.

Calciomercato Juve, occasione Thomas Partey: lascerà l’Arsenal in estate

Nonostante le condizioni fisiche però il giocatore resta nel mirino della Juventus. Il club bianconero lo tiene da sempre in grande considerazione ed è a caccia di rinforzi per quanto riguarda la linea mediana.

Partey porterebbe al centrocampo della Juventus fisicità e forza oltre che duttilità. Arteta lo ha schierato anche con buoni risultati come terzino destro oltre che nel tradizionale ruolo di centrocampista centrale davanti alla difesa. Il ‘Mirror’ però sottolinea come l’avventura del ghanese a Londra sia sempre più ai titoli di coda. In casa Arsenal sarebbero stufi dei continui stop per via degli infortuni e sono pronti a metterlo sul mercato, a cifre certamente non proibitive.

E la Juventus, in questo senso, potrebbe rappresentare un’opzione. Vero che Cristiano Giuntoli è al lavoro per abbassare il monte ingaggi del club, ma l’ex Atletico Madrid potrebbe rappresentare una ghiotta occasione. Una scommessa per quanto riguarda la condizione, ma non certo per le qualità tecniche e lo strapotere fisico che gli permetterebbe di poter fare la differenza in Serie A. Torino potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi e l’Arsenal non può permettersi di tirare troppo la corda sul prezzo vista la scadenza nel 2025.