Juve, la madre spinge per il rinnovo: “Farebbe tutti felici”

Il centrocampista andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e non ha ancora esteso il suo accordo

Mancano ormai pochissimi mesi al termine della stagione. Come ogni anno, dunque, a partire da febbraio iniziano ad entrare in una fase bollente i negoziati per i rinnovi dei tanti contratti in scadenza. Sono diversi i top player che il prossimo giugno potrebbero lasciare i rispettivi club gratis, sia nel campionato italiano che all’estero.

Tra i grandi campioni giunti a pochi mesi dalla scadenza, c’è un obiettivo da tempo nel mirino della Juventus. Stiamo parlando di Toni Kroos, magnifico centrocampista che nonostante l’età avanzata continua a disegnare calcio con numeri da paura. Del suo futuro ha parlato nelle scorse ore la madre, Birgit Kämmer, ai microfoni del podcast ‘Einfach mal Luppen’ di proprietà dello stesso Toni e del fratello Felix.

Queste sono state le parole sul possibile prolungamento entro fine stagione con il Real Madrid: “Se rinnova farà felice il suo allenatore, i suoi compagni e suo figlio Leon, come molti altri. Pero dev’essere felice, dovrà essere lui a decidere. Qualsiasi sia la scelta, noi la accetteremo, questo è tutto Spero che finisca come meglio desidera nel profondo del suo cuore”.

Secondo la madre di Toni Kroos, il centrocampista potrebbe ancora disputare un’annata da protagonista: “Chiuderebbe la sua carriera ad un livello alto e senza preoccuparsi degli infortuni. So che è una decisione difficile e spero che non l’abbia ancora presa. Io gli auguro di trascorrere delle vacanze serene in estate e poi di vedergli fare un’ultima stagione al Real Madrid”.

Calciomercato Juve, tra Toni Kroos e il rinnovo di Rabiot

Oltre all’interesse nei confronti di Toni Kroos, la Juventus dovrà prima gestire un caso analogo a quello che riguarda il tedesco all’interno del proprio spogliatoio.

La prossima estate, infatti, anche Adrien Rabiot andrà in scadenza di contratto dopo l’ultimo rinnovo annuale dello scorso giugno. Allegri considera il francese un suo pupillo e sta spingendo forte per arrivare al più presto ad un accordo. Decisivi saranno i prossimi contatti tra il club bianconero a la madre-agente del calciatore.