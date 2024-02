Inter, Juve e Milan in FIGC: cosa sta succedendo

Vertice per il calcio italiano con Juventus, Inter e Milan che hanno chiaro alla Figc la propria posizione sulle riforme dei campionati

Juventus, Inter e Milan si schierano in maniera molto netta. Incontro importante quest’oggi tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e i dirigenti delle tre formazioni attualmente ai primi posti della Serie A.

Stando a quanto riferisce ‘Ansa’, infatti, è andato in scena un summit tra il numero uno della Figc e le tre big: per la Juventus erano presenti Maurizio Scanavino e Francesco Calvo, per l’Inter Giuseppe Marotta, mentre per il Milan era collegato in videoconferenza il presidente Paolo Scaroni.

I tre club hanno ribadito la loro posizione, favorevole ad una Serie A a 18 squadre, con una riduzione quindi di due compagini. Una posizione che non sarebbe condivisa da gran parte delle società che militano attualmente nel massimo campionato.

Il tema della riforma dei campionati è da tempo al centro del dibattito e vede una differenza di posizioni tra le grandi, favorevoli ad una riduzione del numero di squadre, e le piccole che – al contrario – non vorrebbero andare a toccare la composizione del massimo campionato.

Un passaggio importante ci sarà il prossimo 11 marzo con l’assemblea straordinaria della Figc per la modifica dello statuto. Importante, in particolare, il dibattito sull’eliminazione del diritto d’intesa che di fatto blocca qualsiasi ragionamento sulla riforma dei campionati.