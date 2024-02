Gilardino più Gudmundsson: doppio colpo per cambiare il futuro del club

Gilardino e Gudmundsson potrebbero cambiare squadra in estate: da loro due si potrebbe ripartire per aprire un nuovo ciclo

Tra le note più positive di questa Serie A c’è sicuramente il Genoa di Alberto Gilardino. Dopo aver disputato un bel campionato di Serie B, l’ex attaccante si sta confermando come uno degli allenatori più in crescita del calcio italiano anche nella massima serie.

Le ottime cose mostrate dal suo Genoa non sono passate inosservate e diversi club stanno monitorando la crescita di Gilardino come allenatore. Anche la personalità mostrata a più riprese in conferenza stampa, dove non lesina critiche nemmeno nei confronti della propria società e dove non ha timore di chiedere maggiore tutela sul mercato, ha stuzzicato l’attenzione di diversi club nostrani. In particolare, ci sarebbe una panchina prestigiosa che potrebbe attenderlo al termine della stagione: in accoppiata con Albert Gudmundsson, suo gioiello e fedelissimo.

La Fiorentina mette Italiano sotto esame: Gilardino e Gudmundsson per ripartire

La posizione di Vincenzo Italiano a Firenze si fa sempre più fragile. Da una parte ci sono ancora le voci di un possibile approdo in altri lidi, con il Napoli che resta ancora un’opzione (soprattutto qualora non dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League), dall’altra c’è anche dell’insoddisfazione per una squadra che dà sempre l’impressione di essere un’incompiuta. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina starebbe pensando ad Alberto Gilardino per la prossima stagione: con Albert Gudmundsson che tornerebbe un obiettivo anche per l’estate.

Gilardino è un tecnico molto apprezzato a Firenze, non solo per il passato viola, ma anche per la capacità di valorizzare una rosa giovane e di mettere in campo un gioco più pragmatico rispetto a quello poco incisivo di Italiano. Inoltre, il tandem con Albert Gudmundsson continuerebbe ad affascinare la dirigenza viola: dopo averci provato fino agli ultimi istanti del mercato invernale, in estate potrebbe esserci un nuovo assalto all’esterno islandese. A guardare a Gilardino con attenzione, però, oltre alla Fiorentina ci sarebbe anche il Monza: qualora Raffaele Palladino dovesse decidere di tentare una nuova esperienza, il tecnico del Genoa diventerebbe uno dei candidati principale per la panchina brianzola.