“Fino a 100 milioni”: offerta irrinunciabile e addio Juve. Ecco le cifre per la cessione del titolarissimo, tutti i dettagli

Il calciomercato invernale della Juve ha portato a Torino due volti nuovi, Djaló e Alcaraz. Giuntoli e Manna hanno regalato ad Allegri altri due calciatori di grande prospettiva senza dover rinunciare ad alcun big.

L’ombra dei top club europei, però, si fa sempre più ingombrante soprattutto su un titolarissimo di Massimiliano Allegri, ovvero Gleison Bremer. Come noto, il centrale brasiliano piace in Premier League, dove giocherebbe volentieri: “Mi piacciono la Liga e la Premier League, ma la Premier League è un campionato molto eccitante, guardo molte partite e sono molto divertenti. Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier, ma in questo momento sono concentrato sulla Juventus e voglio vincere trofei in bianconero”. Il futuro di Bremer potrebbe essere in Inghilterra.

Calciomercato Juve, il Manchester United prepara l’assalto a Bremer

Secondo quanto riportato da ‘teamtalk.com’, i Red Devils fanno sul serio: negli ultimi giorni si è parlato di una valutazione di almeno 70 milioni da parte della Juve, ma le cifre dell’eventuale affare potrebbero sfiorare anche i 100 milioni.

Bremer è un titolarissimo di Allegri, sempre più leader della squadra bianconera, e per convincere la Juventus servirà un’offerta irrinunciabile. La valutazione del brasiliano, arrivato per circa 50 milioni dal Torino, è quasi raddoppiata. Il Manchester United è avvisato.