DIRETTA Serie A, Salernitana-Empoli: le formazioni ufficiali LIVE

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con Salernitana-Empoli, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Ricca di sfide importanti per l’alta classifica (Roma-Inter e Milan-Napoli), la ventiquattresima giornata di campionato si apre con uno scontro fondamentale per la lotta salvezza. Allo Stadio Arechi va, infatti, in scena un importantissimo Salernitana-Empoli. Ultimi in classifica con 13 punti, i padroni di casa hanno l’obbligo di vincere per mantenere ancora in vita le speranze di non retrocedere.

Il pareggio in casa del Torino ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive e Pippo Inzaghi spera di fare leva su questo risultato importante per tornare al successo. Penultimi a quota 18 punti, i toscani sono imbattuti da tre giornate. Sotto la guida di Davide Nicola, grande ex, sono arrivati due pareggi e una vittoria che hanno rilanciato le ambizioni salvezza della squadra. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Salernitana-Empoli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Inzaghi F.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma 38, Bologna* 36, Napoli* 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Verona 18, Cagliari 18, Empoli 18, Salernitana 13.

*una partita in meno