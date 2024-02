Dalla Juve al Bayern, l’addio scuote Allegri e i tifosi

Dalla Juventus al Bayern Monaco, l’addio scuote Allegri e i tifosi bianconeri. L’indiscrezione sul big e tutti gli aggiornamenti

Dopo i primi movimenti di gennaio, la nuova dirigenza della Juventus guidata da Cristiano Giuntoli si prepara per tornare protagonista sul mercato anche in vista della prossima sessione estiva.

Il club bianconero ha già blindato diversi big, l’ultimo è stato Bremer, nei prossimi mesi terranno invece banco le situazioni legate al futuro di Vlahovic, Chiesa e soprattutto Adrien Rabiot. Quella del centrocampista francese, infatti, è la scadenza di contratto più imminente.

Senza competizioni europee la Juventus è riuscita a convincere l’ex PSG ma con un rinnovo annuale, spostando la scadenza a giugno 2024. Nel frattempo, la squadra è proiettata verso il ritorno in Champions League, obiettivo che permetterà a Giuntoli e Manna di sedersi al tavolo delle trattative con la mamma-agente Veronique con maggiore serenità. In agguato, però, ci sono sempre i top club europei.

Calciomercato Juve, il Bayern Monaco piomba su Rabiot

Secondo quanto riferito dal giornalista Christian Falk della ‘BILD’, anche il Bayern Monaco sarebbe piombato sulle tracce di Rabiot. Il Nazionale francese fa gola ai bavaresi per la possibile firma a parametro zero.

Il centrocampista della Juventus è nel mirino del club tedesco per l’estate, in una lista che comprende anche Federico Redondo. Il figlio d’arte, classe 2003 di proprietà dell’Argentinos Juniors, è in scadenza di contratto a dicembre 2024 e seguito con grande interesse anche dal Milan. La società rossonera e la Juve per Rabiot sono dunque avvisate.