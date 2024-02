Dal Napoli alla Juventus: zero gol, ma tutti pazzi del talento mollato dal Milan

Il giocatore è pronto ad infiammare il calciomercato e i bianconeri vorrebbero regalarselo in estate, battendo la concorrenza degli azzurri

Il suo nome è ormai da tempo sul taccuino dei migliori club europei. E’ uno dei grandi talenti del calcio francese, che in questa stagione, però, sta faticando ad imporsi.

Nonostante una prima parte di campionato complicata, senza alcun gol in Ligue 1, Rayan Cherki continua, però, ad avere parecchio mercato e la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per fare le valigie. Il contratto del classe 2003, d’altronde, scade il 30 giugno 2025 e per monetizzare il tempo è ormai scaduto

Juventus e Napoli, Cherki via dal Lione: è sfida alla Premier

Il calciatore, che può agire per tutto l’attacco, in passato è stato accostato anche al Milan, ma i rossoneri hanno mollato la presa e oggi le squadre sulle sue tracce sono altre.

Come scrive, Elkrem Konur, sul proprio profilo X, in prima fila per il ventenne francese ci sarebbero Napoli e Juventus. Attenzione, però, alla solita concorrenza che arriva dalla Premier League. Nessun club di prima fascia, ma a West Ham, Crystal Palace e Fulham non manca di certo la disponibilità economica per convincere il Lione a cedere il suo talento in estate.