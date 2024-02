Club ceduto ad un fondo: lo ha annunciato De Laurentiis nelle ultime ore. La situazione e le dichiarazioni del patron

Sono ore piuttosto delicate per la famiglia De Laurentiis, per quanto riguarda la situazione del Napoli campione d’Italia in carica e non solo.

In casa Bari, infatti, Luigi De Laurentiis ha appena deciso il secondo esonero stagionale. Via anche Marino e nuovo ribaltone in panchina a pochi mesi dalla promozione in Serie A solo sfiorata. In questa stagione, invece, il club pugliese è quindicesimo in classifica con solo 5 punti di vantaggio sulla zona playout. Nelle ultime ore la piazza ha contestato il figlio del patron del Napoli, che ha risposto così: “Amo questa piazza, l’ho sposata e ho investito tanto tempo. Ho distratto tempo dalla mia passione, il cinema. Prima del Bari, passavo quattro mesi a Los Angeles. Il Bari ha appeal. Se un giorno arriva un fondo per investire, magari verrà ceduto in mani importanti. Non abbiamo debiti”.

Bari, Luigi De Laurentiis: “Mi sono dissociato da mio padre che si è scusato”

Le dichiarazioni sono arrivate durante la conferenza stampa di presentazione di Beppe Iachini: “Ci tenevo a essere qui per presentare il nuovo tecnico Iachini e per metterci la faccia come ho sempre fatto. Non è un momento facile. Perdere a giugno la finale per la promozione a cento secondi dal fischio finale ha creato grandi difficoltà. Abbiamo anche fatto errori, ma io ci metto la faccia”.

“Siamo una società (Filmauro, ndr) che ha due aziende, con due amministratori unici che gestiscono separatamente le scelte. Ci consigliamo? Può essere. Ci sono sinergie? Può essere, ma le gestioni sono indipendenti. – ha concluso Luigi De Laurentiis – Per questo mi sono dissociato, non è facile dissociarsi dal proprio genitore. Poi mio padre Aurelio ha compreso di esser stato frainteso e si è scusato“.