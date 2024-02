Tra Francia ed Europei, Spalletti ‘ritrova’ il bomber per l’Italia

Luciano Spalletti commenta il sorteggio di Nations League e svela di aver ritrovato il bomber per l’Italia

Belgio, Francia e Israele: l’urna di Parigi ha designato le avversarie dell’Italia per la Nations League che partirà il prossimo settembre.

Un girone complicato come spiega Luciano Spalletti a ‘Rai Sport’ dopo il sorteggio: “È un girone di ferro ma siamo abituati, è giusto così. In questo modo abbiamo l’idea di quel che dovrà essere il nostro comportamento in campo”.

Il commissario tecnico poi si sofferma sulla Francia: “È un avversario stimolante perché sono una Nazionale con una storia importante. Sono state partite sempre tirate, ci saranno molte motivazioni”. Ora però il pensiero per l’Italia sono gli Europei e Spalletti ha ritrovato un bomber: “Preoccupato per l’attaccante? Sono andato a vedere il Genoa e ho trovato un Retegui perfetto: lo abbiamo ritrovato”.

Il ct poi aggiungi: “Davanti non c’è solo il posto da centravanti, ma anche quello degli esterni. Molti non stanno giocando tra quelli che abbiamo nel mirino, molti sono infortunati: si possono considerare anche scelte differenti”.