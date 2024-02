Terremoto societario: il Presidente si è dimesso

Terremoto societario nella Big del campionato: il Presidente si è dimesso. Che cosa sta succedendo e tutti gli aggiornamenti

Fulmine a ciel sereno per la big, sono arrivate le dimissioni del presidente con effetto immediato. Un nuovo terremoto scuote la società.

Marco Lanna ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente della Sampdoria. È arrivata la decisione dell’ex calciatore blucerchiato, che è in carica da dicembre 2021 ed era stato chiamato a gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova proprietà.

Nelle scorse ore Lanna ha presentato la lettera di dimissioni. Termina così in anticipo il rapporto con il club blucerchiato, che sarebbe dovuto durare almeno fino all’approvazione del bilancio, prevista per il mese di aprile. Nelle intenzioni della proprietà per Lanna era previsto un nuovo ruolo interno alla società, ma l’intesa con l’ex blucerchiato non è mai arrivata. Ora è anche ufficiale.

Sampdoria, dimissioni Lanna: è arrivata l’ufficialità

Questa l’ufficialità del club: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver appreso l’intenzione del presidente Marco Lanna di dimettersi dal suo incarico e contestualmente dal suo ruolo di consigliere di amministrazione”.

Il Presidente ha dunque rassegnato le dimissioni, interrompendo il rapporto in anticipo rispetto al previsto. La decisione definitiva di Marco Lanna è arrivata al termine dell’ultimo confronto telefonico con il co-proprietario del club, Matteo Manfredi.