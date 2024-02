“Squadre italiane non pulite”: la pesante accusa irrompe sulla Serie A

Un’accusa molto pesante arriva sulle squadre di Serie A: il calcio italiano fa i conti con le dichiarazioni al veleno di due ex calciatori

Un’accusa destinata a far rumore e che potrebbe riportare al centro di uno scandalo il calcio italiano. Questa volta è dall’Inghilterra che accendono la polemica contro le squadre di Serie A, anche se con un occhio rivolto al passato.

Sono, infatti, due ex calciatori come Gary Neville e Roy Keane che parlano della possibilità che alcune formazioni del nostro campionato abbiano fatto ricorso a metodi non leciti per migliorare le proprie prestazioni. Le due ex bandiere del Manchester United di Alex Ferguson non fanno mai esplicito riferimento al doping, ma è chiaro che si parla proprio di questo.

Il riferimento temporale è nel decennio 1990-2000, quando le formazioni del nostro campionato dominavano anche in Europa. Nel corso del podcast ‘The Overlap’ è Neville a tirare in ballo per primo squadre del nostro campionato, pur senza fare nessun nome: “Credo che ci siano state squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite. Sono uscito dal campo una volta contro una squadra italiana e dicevo: C’è qualcosa che non va”.

Neville e Keane contro il calcio italiano: accusa pesante

Neville aggiunge: “Altri calciatori la pensavano come me: non si possono fare nomi o accusare persone, ma se si guarda indietro e si vede quel che è uscito in altri sport…”

A dare manforte all’ex difensore è Roy Keane, anche lui nelle fila del Manchester United in quegli anni. L’ex centrocampista ricorda: “Contro alcune squadre mi consumavo, uscito distrutto, guardavo gli avversari, un paio di club italiani, e sembrava che loro non avessero neanche giocato una partita”.

I due ex calciatori affondano il colpo, pur senza però mai citare nomi di club e giocatori. Facile, ad ogni modo, risalire alle squadre che potrebbero essere interessate dalle accuse, andando a vedere quali compagini italiane ha affrontato lo United in quegli anni.

