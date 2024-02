Infortunio Vlahovic, novità dal JTC: il verdetto verso Juve-Udinese

Infortunio Vlahovic, arrivano aggiornamenti dalla Continassa dopo l’allenamento odierno: cosa filtra verso Juventus-Udinese

Prosegue la preparazione della Juventus di Allegri verso il posticipo contro l’Udinese, in programma lunedì sera all’Allianz Stadium. I bianconeri sono chiamati a ripartire dopo il pareggio con l’Empoli ed il pesante KO di San Siro.

Per l’avvicinamento al prossimo match il focus è sulle condizioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi usciti acciaccati dal Derby d’Italia. Il primo è già rientrato in gruppo nella giornata di ieri e non è a rischio per lunedì.

Il bomber serbo, invece, anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: il rientro parziale in gruppo è previsto per la giornata di domani e la sua presenza lunedì sera è ancora in dubbio. In ogni caso, le sue condizioni non preoccupano. Sono infatti escluse lesioni ed il giocatore sta già smaltendo il sovraccarico alla coscia. Nella peggiore delle ipotesi Vlahovic salterà solo Juventus-Udinese.