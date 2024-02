Il nuovo Mkhitaryan si allontana dall’Inter: vola in Premier

L’Inter, nella prossima sessione di mercato, rischia di perdere il nuovo Mkhitaryan. Sul giocatore forte l’interesse di un club di Premier

Il derby d’Italia contro la Juventus ha confermato come l’Inter sia la squadra più forte del campionato: una prestazione importante quella dei nerazzurri che hanno meritato di conquistare i tre punti, arrivati grazie allo sfortunato autogol di Gatti. Mentre squadra e allenatore sono impegnati all’interno di una stagione che, dopo la Supercoppa, può regalare altre soddisfazioni tra campionato e Champions League, la società è al lavoro in vista della prossima stagione.

L’obiettivo è quello di costruire una rosa che possa aprire un ciclo vincente in Italia ma anche a livello internazionale. Tra i reparti più importanti nel sistema di gioco di Inzaghi dobbiamo menzionare il centrocampo. Mkhitaryan è tra i pilastri dei nerazzurri: giocatore di grande intelligenza tattica, dotato di ottima tecnica e con la possibilità di incidere, nell’arco dei novanta minuti, in qualsiasi momento.

Il problema dell’ex Roma è puramente anagrafico: parliamo di un classe 1989 e sembra difficile che, anche nelle prossime stagioni, possa giocare praticamente ogni tre giorni. Serve un giocatore in grado di dargli il cambio e, da questo punto di vista, occhio al nome di Oscar Gloukh. Il giovane talento del Salisburgo è stato visionato da vicino in occasione del match di Champions League dove aveva realizzato il gol del momentaneo uno a uno.

Classe 2004 può essere impiegato sia da mezzala in un centrocampo a tre sia nel ruolo di trequartista alle spalle della prima punta: il suo controllo di palla ricorda molto quello di Mkhitaryan. In questa stagione ha messo a segno sei gol e sette assist dimostrando di poter essere determinante per la propria squadra. I nerazzurri però rischiano di perdere questo giovane talento seguito da un club di Premier League.

Oscar Gloukh in Premier League: vola all’Arsenal

Stando a quanto riferito da footballtransfers, l’Arsenal sembra aver messo gli occhi sul talento del Salisburgo. Nel sistema di gioco dei Gunners si inserirebbe perfettamente andando ad aumentare, e non di poco, la qualità del club. In questa stagione i ragazzi di Arteta sono in corsa per la vittoria del titolo e l’obiettivo della società è quello di costruire una squadra che possa aprire un ciclo vincente in patria e a livello internazionale.

Dal punto di vista economico potrebbe essere una trattativa non facile: il Salisburgo, per lasciar partire il giovane talento, sembra intenzionato a chiedere una cifra molto importante. L’Arsenal però ha le disponibilità per accontentare il club austriaco: il futuro di Oscar Gloukh potrebbe essere in Premier League.