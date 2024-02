Il cartellino blu diventa un caso, comunicato UFFICIALE

Il cartellino blu diventa un caso con la FIFa costretta ad intervenire con un comunicato ufficiale per fare chiarezza sulla sua introduzione

Una novità di portata storica per il mondo del calcio. Il cartellino blu avrebbe un effetto importante sul futuro del mondo del pallone ed è forse per questo che le notizie sulla sua introduzione hanno fatto scalpore, venendo riprese un po’ in tutto il mondo.

Una svolta epocale per la quale però non è ancora arrivato il momento giusto. Sembra questo l’orientamento che arriva dalla FIFA, costretta a correre ai ripari e fare chiarezza sull’eventuale novità regolamentare con un comunicato ufficiale.

Una nota diramata in serata con la quale “la FIFA desidera chiarire che le notizie sulla cosiddetta “cartellino blu” ai livelli d’élite del calcio sono errate e premature”. Insomma, nulla di deciso con dei passaggi fondamentali che dovranno essere portati a termine: “Qualsiasi sperimentazione di questo tipo – si legge ancora nel comunicato -, se implementata, dovrebbe essere testata in modo responsabile ai livelli più bassi, una posizione che la FIFA intende ribadire quando questo punto all’ordine del giorno sarà discusso all’AGM (Annual General Meeting) dell’IFAB il 2 marzo.

FIFA, presto per il cartellino blu: cos’è la novità che fa discutere

Niente cartellino blu, quindi, almeno nei campionati maggiori: questa la posizione della FIFA che ribadisce come l’eventuale novità dovrà essere sperimentata prima nei tornei minori e soltanto in un secondo momento potrà essere introdotta nei campionato di élite.

Il cartellino blu, stando a quanto trapelato, sarebbe l’espulsione a tempo (si parla di 10 minuti) che l’arbitro potrebbe comminare per determinati accadimenti. L’allontanamento temporaneo dal terreno di gioco sarebbe possibile in caso di proteste eccessivi e per falli tattici o antisportivi. Dopo il comunicato della FIFA, bisognerà attendere il 2 marzo per capire in quali campionati sarà testata la novità e con che prospettive future.

