Esonero UFFICIALE: salta la panchina italiana dopo pochi mesi dall’inizio della nuova esperienza. Tutti i dettagli

Arriva un nuovo ribaltone in panchina, a farne le spese è un tecnico italiano. C’è l’annuncio ufficiale dell’esonero da parte della società.

Più precisamente, stiamo parlando di un’italiana: Carolina Morace è stata sollevata dall’incarico di guida tecnica del London City Lionesses. L’ex calciatrice è stata esonerata con la squadra al terzultimo posto in classifica con 12 punti in 15 partite della Women’s Championship, la Serie B inglese.

Fatali per la Morace le ultime tre sconfitte consecutive in campionato, nonostante il passaggio del turno in Coppa di Lega, e un’astinenza dalla vittoria che durava dallo scorso 5 novembre.

Si interrompe così, dopo solo pochi mesi, l’avventura estera dell’ex CT della Nazionale italiana e Milan e Lazio. Questo l’annuncio della società attraverso i propri canali ufficiali.