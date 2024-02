Blitz e doppio scippo bianconero: nerazzurri KO

Il calciomercato estivo già irrompe sulla scena: il blitz può portare al doppio scippo bianconero, nerazzurro ko

La Premier League punta l’occhio sulla Serie A ed è pronta a prendersi i talenti del nostro campionato. Del resto l’Inghilterra continua ad essere meta ambita e ricca, capace di soddisfare anche le richieste più esose dei club italiani.

Così non sorprende sapere che ad assistere ad uno dei big match della scorsa giornata del massimo campionato italiano erano presenti scout di club inglesi: Manchester United e Newcastle. Obiettivi comuni per i due club d’oltremanica che hanno mandato degli scout per assistere ad una delle partite più attese dello scorso fine settimana.

Non Inter-Juventus, vero e proprio big match dell’ultimo turno di Serie A, ma Atalanta-Lazio una sorta di spareggio Champions che ha visto prevalere i bergamaschi. Proprio due calciatori della squadra di Gasperini hanno puntato Red Devils e Magpies, pronti al doppio scippo.

Calciomercato, Newcastle e United: sfida per due atalantini

Stando a quanto riferisce ‘HITC’, infatti, gli scout di United e Newcastle erano presenti sugli spalti del Gewiss Stadium per monitorare da vicino le prestazioni di Giorgio Scalvini e Ederson.

Il difensore si è reso protagonista anche con un assist, mentre il centrocampista brasiliano ha fornito un’ottima prestazione. Proprio su di lui si sono concentrati in particolare gli scout delle società inglesi che vedono nell’ex Salernitana un profilo di grande qualità e dinamicità, caratteristiche che ben si adattano al campionato inglese.

Resta ora da vedere se nelle prossime settimane al blitz seguiranno anche mosse concrete con la presentazione di un’offerta che possa convincere l’Atalanta a cedere i due calciatori.