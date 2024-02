Scoppia il caso: ha rifiutato la risoluzione, fuori rosa

Scoppia il caso nel club: il giocatore ha rifiutato la risoluzione contrattuale e finisce fuori rosa. Che cosa succede

Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma il club italiano deve subito fare i conti con un nuovo caso. Il calciatore, infatti, ha rifiutato la risoluzione del contratto.

Nelle ultime ore l’Ascoli ha chiesto a Nicola Falasco di risolvere il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il giocatore, non convocato col Sudtirol per scelta tecnica, ha però rifiutato e sembra intenzionato a voler proseguire la propria avventura in Serie B con la maglia bianconera.

Il terzino, 17 presenze ed un assist nella prima parte di stagione, è stato messo in disparte da Castori dopo Ascoli-Bari: Falasco è stato anche contestato dai propri tifosi al ‘Del Duca’. Il giocatore è stato sostituito a fine primo tempo e, da quel momento, è finito ai margini del progetto tecnico di allenatore e club. Nelle ultime ore il rifiuto della risoluzione contrattuale.

Ascoli, Falasco fuori rosa dopo il rifiuto della risoluzione di contratto

Falasco si aggiunge così all’ex Sassuolo Adjapong. Entrambi sono ora fuori rosa su espressa richiesta dei vertici della società marchigiana.

La dirigenza dell’Ascoli si sta guardando intorno per trovare una soluzione nei mercati ancora aperti, da Turchia e Croazia a Svizzera e Serbia. In ogni caso, la loro avventura in bianconero si può considerare già conclusa.