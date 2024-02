Roma, Collovati esalta De Rossi ma avverte: “Il limite è sempre stato questo”

Intervenuto ai microfoni di TV PLAY, Fulvio Collovati ha parlato anche e soprattutto della nuova Roma di Daniele De Rossi. Tanti i temi affrontati dall’ex calciatore

Grazie alla vittoria ottenuta contro il Cagliari la Roma ha portato a tre la striscia di successi utili consecutivi. Più libera di testa, la compagine giallorossa sembra aver recepito piuttosto bene i diktat tattici di Daniele De Rossi. Il neo tecnico della Roma, però, è atteso sabato dal primo big match da quando ha preso il posto dell’esonerato José Mourinho.

Nonostante gli ottimi segnali lanciati soprattutto contro il Cagliari, Dybala e compagni dovranno essere in grado di sfoderare una partita perfetta contro l’Inter per provare a far punti contro la corazzata di Inzaghi. In casa giallorossa, però, la fiducia per questi ultimi risultati continua a crescere giorno dopo giorno. Dei rischi che la troppa euforia potrebbe comportare, però, ha parlato Fulvio Collovati nel corso del suo ultimo intervento ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch.

A specifica domanda, Collovati ha prima rimarcato il modo con il quale De Rossi sia entrato nel cuore dei giocatori: “Il clima a Roma è cambiato, c’è più serenità. Prima c’era troppo nervosismo non solo in panchina ma anche in campo e automaticamente penso nei confronti dell’allenatore. Mourinho probabilmente aveva sbagliato approccio, cosa che non ha fatto De Rossi che conosce la piazza ed è entrato nel cuore di alcuni ragazzi come Pellegrini“.

Roma, Collovati a TV PLAY: “Conosco l’ambiente, a volte la troppa euforia ti porta a commettere errori”

Collovati ha poi continuato la sua disamina: “Avendo giocato nella Roma, conosco un poi l’ambiente nel quale quando si vince c’è molta felicità. Immagino già l’entusiasmo per la partita contro l’Inter. A volte però la troppa euforia ti porta a commettere degli errori è stato questo sempre il limite della piazza romana. Non sarà una partita semplice per l’Inter però attenzione che l’Inter è una macchina che sbaglia pochissimo, sa difendersi l’ha dimostrato nelle ultime partite anche se Roma-Inter anche in passato è sempre una partita con tanti gol e non ho mai capito il motivo”.

Tra i temi di discussione affrontati da Collovati, c’è anche quello relativo alla mancanza di grandi attaccanti in Serie A, soprattutto italiani: “Si segna sempre meno in Serie A, è evidente che c’è una crisi degli attaccanti in Italia. Nella classifica marcatori non vediamo italiani nelle prime posizioni con Scamacca e Immobile entrambi in panchina in Atalanta-Lazio o Retegui che non fa gol da un po’ di partite ma anche prima non aveva grandi numeri. C’è questa tendenza che è consolidata e lo dimostrano i numeri e non è merito delle difese di oggi se gli attaccanti segnano meno”.