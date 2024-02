Rinnovo saltato, dalla Juve al Milan: affare a costo zero

Dalla Juventus al Milan, la decisione ormai è stata presa: no a tutte le proposte di rinnovo, addio gratis a fine stagione

Via a parametro zero. A pochi mese dalla fine del contratto (giugno 2024), la decisione sembrerebbe ormai essere stata presa. Si spiegano così le continue risposte negative alle diverse proposte di rinnovo che sono state presentate: Lloyd Kelly, difensore inglese del Bournemouth, non sembra aver alcuna intenzione di prolungare il suo accordo con il club.

Stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, infatti, il 25enne avrebbe rifiutato più di una proposta di prolungamento presentata e sarebbe intenzionato a trasferirsi in una nuova squadra la prossima estate. Un trasferimento che avrebbe potuto andare in scena anche già a gennaio, quando il Tottenham è arrivato ad offrire oltre 20 milioni per avere il sì del Bournemouth.

Missione fallita, ma ora il club è praticamente ad un passo dal perdere il difensore a parametro zero e Juventus e Milan potrebbero sfruttare l’occasione.

Arriva a zero, Juventus e Milan puntano Kelly

Sia bianconeri che rossoneri, infatti, sarebbero da tempo sulle tracce di Kelly e potrebbero ora provare a convincere a dire sì alla loro proposta di contratto per poi prenderlo a zero in estate.

Il Milan avrebbe fatto dei sondaggi già in inverno, visto che Pioli era alla ricerca di un nuovo difensore, ma l’assalto non è andato a buon fine. Ora le possibilità aumentano anche se la concorrenza non manca. Oltre al Tottenham, che resterebbe interessato nonostante l’acquisto di Dragusin, Juventus e Milan dovranno vedersela con diversi club di Bundesliga che hanno messo gli occhi sul 25enne centrale.