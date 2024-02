Più di 10 milioni: salta la clausola, colpo Inter in Germania

Le ultime di calciomercato danno i nerazzurri sulle tracce di uno dei migliori talenti del calcio tedesco. Sfida a Newcastle e squadre di Bundesliga

È appena finito il calciomercato di gennaio, seppur non in tutti i Paesi, per cui è già tempo di pensare al prossimo, quello estivo. In tal senso l’Inter rimane tra i club più attivi, e non solo fronte acquisti a parametro zero (vedi Zielinski e Taremi). Dalla Germania rimbalza infatti una notizia a sorpresa che chiama in causa proprio i nerazzurri.

Stando a ‘Sky Sport De’, il club di Zhang ha messo nel mirino uno dei talenti messosi maggiormente in vetrina quest’anno in Bundesliga 2. Parliamo di Can Uzun, diciottenne nato in Germania ma di chiare origini turche in forza al Norimberga.

Legato ai teutonici fino a giugno 2027, si è parlato di recente della presenza di una clausola nel contratto ma per la medesima fonte ciò non è assolutamente vero. Questo significa che in estate il Norimberga potrà chiedere la cifra che ritiene più opportuna per il cartellino di Uzun, cresciuto nel proprio settore giovanile e definitivamente esploso nella stagione in corso. Almeno più di 10 milioni, sostiene ‘Sky Sports DE’.

Calciomercato Inter, sfida a Newcastle e non solo per Can Uzun

Classe 2005, Uzun è uno dei principali prospetti del calcio tedesco e anche di quello turco, viste le sue origini. È già nel giro dell’Under 21 della Turchia.

Nell’annata in corso è salito alla ribalta con prestazioni fuori dal comune per un ragazzo della sua età. Trequartista e prima punta, un ruolo dove può sfruttare la sua altezza (è quasi 1.90), Uzun ha messo a segno la bellezza di 13 gol in 20 partite disputate. Oltre all’Inter ci sono club inglesi, su tutti il Newcastle, e naturalmente società tedesche quali Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte.